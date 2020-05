Krém z medvědího česneku

Suroviny: 1 ks středně velké šalotky, 1 žíce másla, 2 střední brambory, 300 g medvědího česneku, 200 ml 31% smetany, voda nebo zeleninový vývar, sůl, pepř

Nejprve pokrájejte cibuli najemno a na másle orestujte dozlatova. Mezitím oloupejte a pokrájejte brambory na 1 cm velké kousky. Polovinu brambor vložte do orestované cibule, přidejte medvědí česnek, sůl, pepř, zalijte smetanou a trochou vody či vývaru.Celé vařte, až jsou brambory měkké, cca 10 minut. Poté všechny suroviny rozmixujte do hladké polévky. Dochuťte solí a pepřem.Na dozdobení použijte zakysanou smetanu

Pražma v solné krustě s bylinkami

Suroviny: celá vykuchaná pražma, 3 plátky citronu, čerstvé bylinky (bazalka, kopr, tymián, šalvěj), 1 kg hrubé mořské soli, 2 bílky



Pražmu omyjte a do břišní dutiny vložte svazek bylinky a plátky citronu. Bílky vyšlehejte do hustého sněhu a promíchejte se solí, až vznikne sypká směs. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Do vhodného pekáče rozestřete polovinu solné směsi, na ni položte rybu a zakryjte zbylou směsí. Vložte do trouby a pečte (nejlépe v horkovzdušném režimu), až se vytvoří pevnější krusta! Po upečení nechte pražmu chvíli vychladnout, pak krustu ihned rozlomte a rybu opatrně vyjměte. U tohoto receptu platí zlaté pravidlo o přípravě ryb: na každých 500 g jejich váhy počítejte s 15 minutami pečení. Může být i jiná mořská a nebo sladkovodní ryba!