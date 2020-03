Tip na online kvíz

Seterra

Znáte všechna hlavní města evropských měst a kde leží? Dokážete na slepé mapě určit všechny státy USA? Zajímavý zeměpisný on-line kvíz nabízí zdarma server online.seterra.com, který je přeložen i do češtiny. Pomocí cvičení s obrysy map se učíte o zemích, hlavních městech, oceánech, vlajkách a městech v Africe, Evropě, Jižní Americe, Severní Americe, Asii a Austrálii. Soutěžní vzdělávací hra Seterra existuje již od roku 1997, je přeložena do 36 různých jazyků a milují ji lidé po celém světě.