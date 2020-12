KDY: kdykoli

KDE: www.novy-bor.cz

ZA KOLIK: zdarma

Virtuální prohlídka je přístupná z webových stránek města Nový Bor a umožní návštěvníkům v 360° rozhraní procházet všemi zajímavostmi. Putování po česko-polském příhraničí začíná v Kamenickém Šenově, pokračuje přes Nový Bor do Jablonného v Podještědí, Jablonce nad Nisou, Harrachova až k polským sousedům do Szklarske Poreby, Piechowic a Jelenie Gory. Všude návštěvníkům zpřístupňuje místní muzea, galerie, sklářské hutě, významné sakrální stavby a památky a přírodní zajímavosti. Inspirovat ke skutečnému výletu může také od jara 2021 vandrovní knížka, kterou zájemci získají na vybraných místech. Do ní budou moci z jednotlivých zastaveních sbírat razítka, jejichž plný počet v cíli cesty promění za deskovou hru pro celou rodinu se sklářskou tematikou.