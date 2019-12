KDY: Sobota 21. prosince v 13:56

KDE: Vlakové nádraží Liberec

Ze skříní, sklepů a půd se vytahují lucerničky, oprašují, leští, upravují knoty, dolévá se lampový olej. Letos je to již po třicáté, co brněnští skauti ze střediska Řehoře Mendla zajišťují organizaci rozvozu Betlémského světla. Do Liberce dorazí rychlíkem z Pardubic ve 13:56.