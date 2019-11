KDY: Pátek 22. listopadu od 19:19

KDE: Kino Frýdlant

ZA KOLIK: 70 Kč

Ve frýdlantském kině se dnes sejdou zajímavé osobnosti, které se rozhodly podnikat všem nepříznivým vlivům navzdory. Proč to dělají? Co jim dělá radost? Co jim působí starosti? Zažíváte při svém podnikání něco podobného? Nebo zatím jen uvažujete o tom, že byste podnikat začali? Přijďte se přesvědčit o tom, že byznys v severním frýdlantském výběžku je sice krutej, ale stojí to za to.

V průběhu večera se představí: Jazzová osvěžovna ve Frýdlantě, Pekárna na Mariánské stráni – Šárka Nemešová, Jizerskohorské technické muzeum – Pavel Šercl, Restaurace na Rozcestí, Světová škola – Tomáš Lengál, Lipo Ink – Philipp Roden, Singletrek pod Smrkem, Martin Moocher Louda, Black Mountain – Lucka Erin Laštůvková.