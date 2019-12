KDY: Pátek 30. listopadu od 16:00

KDE: Náměstí Dr. E. Beneše

U slavnostního otevření libereckého adventního trhu se dnes můžete těšit na Koledivy v podání divadla 100 opic.Tradiční trhy s bohatým doprovodným programem vám zpříjemní čas adventní a naladí vás na tu pravou sváteční atmosféru. Po celou dobu adventního trhu můžete na náměstí zhlédnout i skleněný betlém z Křišťálového údolí. Novinkou letošního adventu je 25 metrové ruské kolo. To je přístupné do 22. 12., ve všední dny od 13:00 do 19:00, o víkendech mezi 10:00 a 19:00.