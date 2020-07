Jeskyně byly vždy zahaleny rouškou tajemství, a jeskyňáři jsou lide, kteří toto tajemství poodhalují často za náročné práce s krumpáčem a lopatou. Liberečtí jeskyňáři připravili na sobotní odpoledne 15. ročník Speleologického dne v Panském lomu v Horním Hanychově, na kterém bude část těchto tajemství poodhalena.

Stačí jen po obědě sednout na MHD spoj č. 3 dojet na konečnou do Horního Hanychova a po té pokračovat asi 1 200 metrů po zelené turistické značce, nebo i po informačních šipkách s logem speleologického dne do Panského lomu. Tam budou čekat liberečtí jeskyňáři ze ZO 4-01 České speleologické společnosti (ČSS). Akce se koná od 13:30 do 17:00 hodin a příchod i odchod je možný kdykoliv.

„Celou akci letos finančně nikdo nepodpořil a proto jsme rozhodli tuto akci uspořádat na vlastní náklady. Jediným sponzorem akce zůstal tradičně pivovar Konrád, jenž zapůjčí bedny pro soutěž v bednované a poskytne i lahodné ceny pro soutěžící. I přes toto zůstává vstup zdarma,“ říká za pořadatelský tým Daniel Horáček.

A co na návštěvníky čeká? Od 13:30 budou k vidění ukázky jednolanové speleologické techniky na cvičné stěně a na lanovém přemostění přes Panský lom, tedy cca 160 metrů dlouhý lanový traverz. Proběhne také velmi oblíbená soutěž v bednované. „Jedná se o stavění bedínek od piva na sebe na které zároveň lezete. Je to dost náročné a tak každý kdo se dostane, až na poslední bedýnku, bude odměněn správně vychlazenou odměnou, jak z pověstného sedmého schodu,“ dodává Horáček.

Již tradičně největším lákadlem pro návštěvníky speleologického dne je možnost nahlédnout po bezpečnostním proškolení do vstupní propasti nepřístupné Hanychovské jeskyně, která bude i nasvětlená, což umožní vyniknutí její mohutnosti a impozantnosti. V této propasti liberečtí jeskyňáři několikrát ročně provádějí prolongační práce, kdy uvolňují zanesené prostory od sedimentu a kamení.