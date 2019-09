KDY: 15. 9. od 10:00

KDE: iQLANDIE Liberec, Nitranská, Liberec

ZA KOLIK: běžné vstupné

Zavítejte do planetária liberecké iQLANDIE. Snímek Úsvit kosmického věku sleduje počáteční nesmělé krůčky lidstva, které zatoužilo letět ke hvězdám, a to od startu prvního Sputniku, přes přistání Neila Armstronga na Měsíci, až po dobu současnou s komerčními lety do vesmíru.