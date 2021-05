MMA už za jednu korunu. Články, příběhy i televizní přenosy

Není to tak dávno, co o bojovém sportu MMA věděl jen málokdo. Dnes už je to jinak. Jména jako Jiří Procházka či Karlos Vémola už neznají jen jejich fanoušci. Bojovníci MMA vyprodávají obří haly a sledovanost jejich zápasů v televizi poráží i prestižní fotbalové zápasy.

Jiří Procházka během druhého duelu v UFC | Foto: UFC