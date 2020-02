Do nemocnice ho vzhledem k jeho stavu převážel vrtulník. „Na místě jsme byli velice rychle a zjistili, že lyžař se především velmi silně udeřil do hlavy. Podle všech příznaků při pádu utrpěl otřes mozku. Zároveň nám řekl, že necítí nohy, takže jsme měli podezření na poranění páteře,“ uvedl k výjezdu Jaroslav Kutil, zasahující člen Horské služby Jizerské hory. Stav si vyžádal zásah vrtulníku.

Následovala konzultace se záchranko. „Dispečeři k nám vyslali sanitku se zdravotníky, ale po upřesnění příznaků se rozhodli, že vyšlou vrtulník Letecké záchranné služby. My jsme zatím pacientovi nasadili krční límec a zafixovali jej do vakuové matrace. Pak jsme zraněného šetrně převezli na heliport a předali lékaři a posádce vrtulníku,“ popsal Jaroslav Kutil s tím, že vrtulník poté muže transportoval k dalšímu ošetření do krajské nemocnice.

Jen od začátku letošní sezony museli horská služba a záchranáři zasahovat na sjezdovkách a běžeckých tratích už ve 350 případech. A to i přesto, že zimní sezona, která se počítá od listopadu, začala kvůli nedostatku sněhu fakticky až v lednu.

Příčiny jsou podle náčelníka Horské služby Jizerské hory René Mašína různé. Od neopatrnosti až po přecenění vlastních sil. „Někdy je to shoda nejrůznějších náhod a i tomu nejopatrnějšímu lyžaři se vzhledem k tomu, že lidí na lyžích přibývá, může něco takového stát,“ upřesnil. „V každém případě považuji za naprostou nutnost, aby všichni, kteří se pohybují na sjezdovkách i běžkařských tratích, jezdili podle Desatera FIS pro bezpečný pohyb na lyžích,“ varoval návštěvníky hor.

Lidé ho najdou webových stránkách hscr.cz.