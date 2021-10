"Řidič dosud neznámého vozu jel od Štefánikova náměstí po Durychově ulici v Liberci ke křižovatce s ulicí Budyšínskou, označenou jako vedlejší komunikace. Tam nedal přednost po hlavní silnici jedoucímu autobusu a v křižovatce ulic Durychova a Budyšínská donutil jeho řidiče prudce zabrzdit. Přitom utrpěl 64letý cestující v autobusu zranění. Zlomil si čtyři žebra a naštípnul lopatku. Se zraněním ho musela odvést do nemocnice sanitka," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.