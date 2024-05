/FOTO, VIDEO/ Jednatřicetiletý muž se na vlastní kůži přesvědčil, že ujíždět před policejními hlídkami se nevyplácí. Honička jak vystřižená z akčního seriálu pro něj skončila v okamžiku, kdy sjel s autem do příkopu.

Večerní policejní honička skončila v příkopě v Hodkovicích. | Video: Rudolf Kožený

Páteční večerní událost odstartovalo zjištění policistů, že z Liberce na Turnov jede po silnici první třídy č. 35 vozidlo Škoda Fabia, které má zcela jiné registrační značky, a navíc že v něm cestuje člověk, který by měl být v pátrání. První za vozidlem jela hlídka policistů z Pohotovostního a eskortního oddělení, na jejíž výzvy k zastavení vozidla řidič nereagoval a pokračoval dále směrem na Turnov. Postupně se do pronásledování vozidla přidaly i další dvě policejní hlídky, a to policisté z obvodního oddělení Český Dub a policisté z oddělení hlídkové služby Liberec. „Ujíždějící řidič neposlechl výzvy policistů k zastavení vozidla a sjel ze silnice I. třídy u obce Sychrov a dále pokračoval místními komunikacemi zpět směr Hodkovice. Řidič Fabie svou nebezpečnou jízdnou stále ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Jeho jízda směřovala ještě přes obce Javorník, Záskalí zpět do Hodkovic nad Mohelkou,“ sdělila krajská mluvčí policie Vladimíra Šrytrová.

Tunely i skočky. Nadšenci a jejich čtyřnozí parťáci soutěžili v Dlouhém Mostě

V Hodkovicích nad Mohelkou muž narazil na další policisty, kteří využili zastavovací pás, který prorazil obě přední pneumatiky auta. Řidič však pokračoval v jízdě a zasahující policisté se rozhodli využít tzv. pit manévr. Posléze narazil přední částí Fabie do dopravního značení a poté sjel do příkopu u místní firmy. Řidič i jeho spolujezdkyně odmítali uposlechnout opakované výzvy policistů k vystoupení z vozidla, pomohla až hrozba namířenou střelnou zbraní. Poté muž, který utrpěl při nehodě lehké zranění a byl ošetřen v liberecké nemocnici, i žena vozidlo opustili. Orientační dechová zkouška na alkohol dopadla negativně, orientační test na jiné návykové látky řidič odmítl. „V policejních evidencích policisté zjistili, že na muže byl vydán příkaz na dodání do výkonu trestu a dále, že muž má Okresním soudem v Semilech vysloven zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Muže policisté zadrželi a provedených úkonech předali do liberecké věznice k výkonu trestu,“ podotkla mluvčí.

Spolujezdkyně vyvázla z nehody bez zranění. Policisté u ní zajistili malé množství zelené sušiny s obsahem THC. Žena se dále dopustila neuposlechnutí výzvy policistů, její přestupkové jednání policisté oznámili správním orgánu k dalšímu řešení. „Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a nyní se případem dále zabývá Služba kriminální policie a vyšetřování,“ dodala Šrytrová.

Liberecká rodačka uspěla v soutěži krásy. Veronika Biasiol získala korunku