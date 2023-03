Řidič superbu srazil daňka a odjel domů. Na místo nehody se vrátil opilý

Nehoda se stala krátce po 15. hodině v ulici Švermova, kam zdravotnická záchranná služba přivolala policisty. Ti na místě zjistili, že došlo ke střetu dodávky s chodkyní, kdy řidič od nehody ujel. Podle policie řidič auta VW Transporter jel ulicí Švermova ve směru na Ostašov, pravděpodobně nezvládl řízení a po projetí zatáčky se střetl pravým bokem svého vozidla s chodkyní. Ta se zřejmě pohybovala při pravém kraji komunikace a byla v důsledku střetu následně přiražena na jiné vozidlo Peugeot Boxer, které v tu dobu stálo zaparkované na chodníku při pravé straně vozovky u jednoho z domů.

„Řidič následně z místa nehody ujel, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon. Zraněné ženě neposkytl první pomoc,“ uvedla mluvčí. Vážně zraněnou ženu záchranka odvezla do liberecké nemocnice. Jedna z alarmovaných policejních hlídek řidiče vypátrala v městské části Růžodol. Při orientační zkoušce na alkohol nadýchal 1,5 promile a policisté orientačním testem zjistili i užití drog. Řidiče odvezli do policejní cely a dodávku zajistili ke znaleckému zkoumání.