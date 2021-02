Karambol se stal v úterý 2. února krátce před devátou hodinou ráno v zatáčce silnice, která vede z Rádla na Jeřmanice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Koťátko

Nehoda blokuje silnici v délce cca 100 metrů. Na místě zasahují hasiči a policie. Vyšetřování nehody a odklízení jejích následků by mělo podle policie trvat minimálně do 14.30 hodin. Poté bude silnice znovu průjezdná. Kamion přitom na silnici, která obě obce spojuje, neměl co dělat, protože na komunikaci platí zákaz vjezdu vozdiel, jejichž délka přesahuje 7 metrů.