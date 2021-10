Podle informací od police bude odklízení následků nehody trvat do půl deváté ráno. Řidiči by tedy měli být v ranní špičce opatrní.

Na 41. kilometru silnice, ve směru od Liberce, pár kilometrů před Turnovem, skončilo vozidlo mimo vozovku. Podle informací z místa se při dopravní nehodě zranil jeden člověk, kterého si do péče převzali záchranáři. Na místě zasahují hasiči ze stanic HZS Turnov a jednotka SDH obce Turnov, kteří zajistili místo nehody a usměrňují dopravu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.