Dopravní nehoda, která zaměstnala všechny složky integrovaného záchranného systému, se stala v pondělí 19. dubna v půl desáté večer na silnici číslo 35 u Paceřic.

Policie a strážníci. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

K nehodě došlo na trase z Liberce do Turnova na 35. kilometru. Vůz, ve kterém cestovali dva lidé, po nehodě skončil na střeše. Hasiči jednu z osob museli vyprostit, následně zraněné předali do péče záchranné služby. Provoz byl na silnici do nočních hodin zastaven.