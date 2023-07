Řidič v Turnově najel mezi dvě dívky na přechodu. Obě se zranily, senior ujel

/VIDEO/ Nehoda, která skončila zraněním dvou malých dívek, se odehrála minulou neděli krátce před 19. hodinou. Sedmaosmdesátiletý řidič auta Dacia Sandero projížděl z náměstí Českého ráje do ulice 5. května v Turnově, když na přechod pro chodce a do jeho jízdní dráhy vstoupily dvě školačky. Obě narazily do boku auta a jedné z nich kolo auta najelo na nohu.

Řidič v Turnově najel mezi dvě dívky na přechodu. | Video: Policie ČR