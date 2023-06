Krátce před páteční půlnoci došlo u Liberce k vážné dopravní nehodě, při které zemřel třicetiletý řidič osobního auta.

Tragická nehoda u Stráže nad Nisou. | Foto: HZS Libereckého kraje

Havárie se stala na silnici I/35 z Chrastavy na Liberec, a to v katastru u Stráže nad Nisou. 30letý řidič s vozidlem Renault Laguna jel ve směru do Liberce, když v místech ještě před sjezdem na silnici I/13 při předjíždění nezvládl řízení, dostal smyk a narazil vpravo do svahu u silnice. Poté se auto přetočilo na střechu.

„Řidič, který jel v havarovaném voze sám, na místě dopravní nehody zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nadále šetří liberečtí kriminalisté,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Podle informací, které policie zveřejnila v úterý 6. června, řidič z auta vypadl, protože nebyl připoutaný. „Muž pravděpodobně obešel připoutání bezpečnostním pásem tím, že si ho jen zacvaknul, aby mu během jízdy nepípal a seděl na něm. Pokud by se připoutal, měl by šanci i těch pár kotrmelců v autě přežít. Za svou chybu zaplatil cenu nejvyšší,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.