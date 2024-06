Několik lidí skončilo v bezvědomí, a to včetně dětí ve věku od 2 do 16 let. „Po příjezdu do nemocnice se ukázalo, že stav všech z nich je lehký a nikdo nemusel být operován a neutrpěl popáleniny. Pět dětí bylo hospitalizováno na jednotce intenzivní péče v Liberci, jedno dítě vrtulník transportoval do pražské nemocnice,“ řekl Deníku lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček.