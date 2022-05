Hoch při nárazu utrpěl bolestivé zranění žeber, nohy a psychický šok. "Chlapec s matkou přecházeli na světelný signál "volno". Řidička, která do dítěte narazila, krátce zastavila, z auta ale nevystoupila a po chvíli pokračovala dál v jízdě. O zdravotní stav hocha, do kterého nabourala, žádný zájem nejevila. Jeho matka byla z události také velmi rozrušená a jakoukoliv pomoc by uvítala," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Matka se synem došla domů a odtud mu zavolala sanitku, protože si stěžoval na velké bolesti. Rentgen prokázal, že má žebra, kotník a nárt naštěstí jen naražené. "Jedná o hocha, který trpí syndromem ADHD, a tato událost jeho psychický stav zhoršila natolik, že od nehody odmítá vycházet z domova, protože se venku necítí bezpečně," dodala Baláková.

Dopravních nehod v Libereckém kraji letos ubylo. Šoféři ale častěji řídí opilí

Policie v souvislosti s touto nehodou zahájila úkony trestního řízení pro přečiny ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. "Řidička, kterou hledáme, by měla mít blond vlasy dlouhé po ramena a její přibližný věk je kolem 35 let. V autě na zadní sedačce vozí dítě ve věku do deseti let," řekl Baláková a dodala, že žena jela vozidlem značky Škoda. Pravděpodobně šlo o Fabii Combi modré nebo zelené barvy.

Lidé se policistům mohou ozvat na známou linku 158.