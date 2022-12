"Na 26. kilometru, ve směru od Dlouhého Mostu, tou dobou jelo osobní vozidlo Opel Corsa, do jehož levé zadní části nabouralo zatím neznámé vozidlo. Opel po střetu narazil do svodidel po pravém okraji komunikace, kde zůstal stát. Řidič druhého vozu z místa dopravní nehody odjel," uvedl k nehodě tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský. Dodal, že řidič auta, které narazilo do svodidel, byl se zraněními transportován do nemocnice.

V této souvislosti žádají policisté řidiče neznámého vozidla, aby se jim ozval prostřednictvím známé linky 158 nebo přímo navštívil služebnu Dopravního inspektorátu v Liberci. "Současně žádáme také další případné svědky události a řidiče, kteří inkriminovaným úsekem v uvedeném čase projížděli, a jejichž palubní kamery mohly dopravní nehodu zaznamenat, aby se nám ozvali, " dodal Robovský.