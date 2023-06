Železniční dopravní nehoda zaměstnala ve středu 21. června odpoledne všechny složky Integrovaného záchranného systému. Na přejezdu ve Stráži nad Nisou se před druhou hodinou odpolední střetl osobní vlak s nákladním autem, které převáželo bagr.

Ve Stráži nad Nisou se srazil vlak s nákladním autem. Zranilo se několik lidí. | Video: Deník/Jan Sedlák

Vážná nehoda se stala ve chvíli, kdy nákladní vůz projížděl přes přejezd a vlak najel do jeho přívěsu s bagrem. Na místě zasahovali policisté, hasiči a záchranáři. Ve vlaku cestovalo 65 lidí, z toho 21 utrpělo zranění. U devíti z nich je středně těžké a u dvanácti lehké. Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník.

„Po příjezdu na místo události hasiči zajistili místo dopravní nehody a provedli protipožární opatření. Nezraněné osoby byly převezeny evakuačními autobusy do Liberce,“ uvedli zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Nehoda omezila provoz na trati 037, která vede mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Libercem. V úseku mezi Libercem a Mníškem u Liberce byla pro cestující zřízená náhradní autobusová doprava v omezeném rozsahu. V Liberci je nástupní/výstupní místo v Nákladní ulici před příjezdovou halou výpravní budovy. Zastávka Stráž nad Nisou nebude obsluhována. V Krásné Studánce je nástupní/výstupní místo na silnici I/13 u odbočky k žel. zastávce. V Mníšku u Liberce je nástupní/výstupní místo místní komunikace před výpravní budovou. S omezením na trati by měli cestující počítat do večerních hodin. Silnice v místě události je také uzavřená. Omezení potrvá do pozdních hodin.

Video z místa nehody

Zdroj: Deník/Jan Sedlák

„Nehoda se stala na železničním přejezdu opatřeném zvukovým a světelným signalizačním zařízením. Tedy na přejezdu bez závor. Nyní zjišťujeme, jak se mohlo stát, že osobní vlak, jedoucí ve směru z Frýdlantu na Liberec, najel na přejezdu do přívěsu projíždějícího nákladního vozidla,“ uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Celkem mělo být ve vlaku 65 cestujících. Kromě jiných ve vlaku cestovalo také devatenáct žáků čtvrté třídy základní školy, kteří si vyrazli na školní výlet. Dvě z dětí převezli zdravotníci sanitou do nemocnice, měly utrpět lehčí poranění. Strojvedoucí prý stihl těsně před srážkou z kabiny utéct.

Zraněných bylo podle krajského mluvčího záchranné služby Michaela Georgieva 21. „Z toho devět osob utrpělo středně těžké poranění. Všichni byli při vědomí a s našimi posádkami komunikovali. Všechny zraněné jsme převezli do liberecké nemocnice,“ dodal Georgiev.

Krajská nemocnice v Liberci vyhlásila krátce před 15. hodinou první, tedy nejnižší stupeň traumaplánu. V rámci toho ověřovali disponabilitu personálu a lidské kapacity. „V 16.16 jsme ho deaktivovali,“ řekl Deníku mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

„Příčinu a všechny související okolnosti této nehody nyní zjišťuje služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru, která v této souvislosti už zahájila úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ doplnila Baláková. „Dost často se mi stává, že nefunguje signalizace, bylo by fakt fajn mít na přehezdu závory. Je to celkem nebezpečný přejezd,“ řekla jedna z řidiček, která tudy pravidelně jezdí.

„Až skončí vyšetřování a bude to možné, jednotku odtáhneme z trati, aby Správa železnic mohla posoudit poškození železničního svršku, a následně bude odtažena do Liberce,“ podotkla tisková mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Na místě byl i starosta obce Stráž nad Nisou Lukáš Beneš a zjišťoval, zda je potřeba postarat se o děti, které cestovaly ve vlaku. Pro ně nakonec přijel autobus. „Naposledy se obdobná nehoda se zde stala před třinácti lety, v roce 2010,“ podotkl.

Výše škody se vyšplhala odhadem na 1,6 milionu korun. Milionová škoda vznikla na vlaku, půl milionu na trati a 100 tisíc na nákladním automobilu. „Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.