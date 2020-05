Svědci nehody se pokoušeli muže oživit s pomocí telefonické asistence, na místo zamířil i vrtulník letecké záchranky. „Šlo o zranění neslučitelné se životem, lékař mohl na místě bohužel už jen konstatovat smrt,“ potvrdil mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

Havárie se stala na silnici z Mnichova Hradiště do Českého Dubu. „Motocyklista jel směrem od Buřínska na Podhoru. V tomto úseku nezvládl prudkou zatáčku, sjel do příkopu a narazil do stromu,“ popsala mluvčí krajské policie Ivana Baláková s tím, že ke smrtelné nehodě došlo bez účasti dalšího vozidla. Věk ani další podrobnosti s ohledem na rodinu neuvedla.

Letošní rok bohužel začal tragickou bilancí. Jen do konce dubna zemřelo na českých silnicích už 20 motorkářů, což je nejvíc za posledních 13 let. Jen v dubnu zahynulo na českých silnicích 16 motocyklistů. Nejčastějšími příčinami nehod byla podle dopravních expertů rychlá a riskantní jízda, dále pak nepozornost nebo i nezkušenost motocyklisty.