Karambol se v Lipové ulici stal ve směru od kruhového objezdu do centra města v prostoru přechodu pro chodce. Zatím neznámý řidič tam při couvání narazil do chodkyně, která přecházela vozovku. "Žena po střetu upadla na silnici. Neznámý řidič z místa odjel, aniž by jí pomohl," přiblížila okolnosti nehody tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.