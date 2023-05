Událost, která mohla mít tragické následky, se odehrála na začátku tohoto týdne v ulici Na Svahu v Liberci.

Místo, kde došlo k nehodě. | Foto: KŘP LK

Mladá žena spolu se svým dvouletým synem vystupovala z auta, které zastavilo u krajnice. Matka dítě vytáhla z autosedačky a postavila ho na trávník. Jen co se otočila, chlapec vyběhl zpoza tohoto stojícího vozidla do silnice. „Tam právě projížděl Volkswagen Caddy, kterému chlapec vběhl do jeho jízdní dráhy. Řidič sice prudce sešlápl brzdu, ale střetu s ním zabránit nedokázal,“ popsala nehodu krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Po střetu s autem dítě upadlo na silnici a utrpělo povrchová poranění na hlavě a obličeji. Záchranáři ho převezli do liberecké nemocnice k preventivní hospitalizaci. Lékaři chlapce po komplexním vyšetření propustili domů s tím, že žádné vážnější zranění neutrpěl.

„Ulevilo se nejen mamince, ale také řidiči Volkswagenu, který ho ne vlastní vinou srazil a stále měl tento obraz před očima. Sám je otcem malého dítěte, a proto ho událost velmi trápila,“ podotkla Baláková.