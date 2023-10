Liberečtí policistí vyšetřují okolnosti, za kterých v pátek 13. října v době kolem půl desáté došlo ke zranění 85leté seniorky na autobusové zastávce v Liberci.

Šaldovo náměstí v Liberci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Kamil Košun

Na základě dosud zjištěných skutečností se žena měla pokusit na autobusové zastávce Šaldovo náměstí o vstup do autobusu č. 19 ve směru do ulice Fügnerova. Pravděpodobně z důvodu imobility se jí nepodařilo před uzavřením dveří nastoupit do autobusu a při jejich uzavírání došlo k vytlačení seniorky mimo nástupiště a k jejímu následnému pádu. V důsledku toho byla následně hospitalizována v Krajské nemocnici Liberec.

„Obracíme se proto na veřejnost se žádostí o pomoc při vyšetřování okolností výše uvedeného případu. Žádáme svědky, kteří uvedenou událost viděli, aby se nám ozvali prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo se dostavili na služebnu Obvodního oddělení Liberec –centrum,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

„Veškeré okolnosti daného případu nám mohou výrazným způsobem pomoci při jeho objasnění. Děkujeme za spolupráci,“ dodala Jeníčková.