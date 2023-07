Při jízdě na kole či koloběžce bez přilby lidé riskují vážná zranění i životy. Důkazem jsou dvě nehody z posledních dnů.

Havárie koloběžkáře v Hrádku nad Nisou. | Foto: PČR

První nehoda, ve které figuroval koloběžkář, se nedávno odehrála v krajském městě. Řidič osobního auta projížděl Horskou ulicí ve směru od Kateřinské ulice na Rudolfov, když si všiml v protisměru koloběžkáře, kterému se za jízdy náhle otočila řídítka elektrokoloběžky. Muž z ní následně upadl, udělal několik kotrmelců a utrpěl těžké poranění na hlavě.

Řidič auta přivolal záchrannou službu a do jejího příjezdu společně s další náhodnou svědkyní poskytoval zraněnému muži podle pokynů záchranářů první pomoc. „Třiačtyřicetiletého muže, který při jízdě nepoužil ochrannou přilbu, zdravotníci transportovali do liberecké nemocnice, kde se mu na anesteziologicko- resuscitačním oddělení lékaři snažili zachránit život. Bohužel se jim to nepodařilo a on na následky svého zranění následující den zemřel,“ popsala tragickou nehodu krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

K další nehodě došlo minulý týden v Hrádku nad Nisou, když se koloběžkář vracel domů nejen bez přilby, ale ještě navíc posilněn alkoholem. V Žitavské ulici ve stejném městě ztratil kontrolu nad řízením, upadl na silnici, utrpěl středně těžké poranění hlavy a ztratil vědomí. První pomoc mu poskytla 44letá zdravotní sestra paní Michaela, která náhodou projížděla kolem. Asistovali jí u toho hrádečtí policisté a zdravotní sestra si spolupráci s nimi velmi pochvaluje.

„Obracíme se proto na uživatele elektrokoloběžek s následující výzvou. Mějte se více rádi a chraňte si své zdraví a svůj život nošením ochranné přilby. To, že alkohol snižuje koncentraci i schopnost správně odhadovat či předvídat, snad ani nikomu připomínat nemusíme,“ dodala Baláková.