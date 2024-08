Policisté se zabývají dopravní nehodou, při které pětatřicetiletý motocyklista vyjel s motocyklem mimo vozovku, kde narazil do stromu. „Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Motocyklista ovšem i přes veškerou snahu záchranářů na místě dopravní nehody zemřel,“ sdělila krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Ke zjištění příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. „Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Liberci samozřejmě ve spolupráci s dopravními policisty,“ dodala policejní mluvčí.

Letos v květnu se obdobná nehoda se stejnými následky odehrála na silnici třetí třídy v okolí obce Křižany na Liberecku. Řidičem byl muž ve věku 65 let, který při jízdě cestou z Ještědu směrem na Křižany vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Přestože byl tehdy motocyklista letecky transportován do liberecké nemocnice, jeho zdravotní stav byl po nehodě vážný a těžkým zraněním podlehl.