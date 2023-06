U Lomnice nad Popelkou došlo v neděli 11. června odpoledne ke srážce dvou osobních aut. Dopravní nehoda se stala na silnici I/286 ve směru na Lomnici nad Popelkou. Střet si vyžádal pět zraněných a to včetně dětí. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policisté.

Lomnice na Popelkou - střet dvou osobních aut | Foto: Deník/Topi Pigula

„Zraněné osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné službě," uvedli hasiči na svém Twitteru. Hasiči provedli protipožární opatření a zachytili do úkapové nádoby uniklé provozní kapaliny. „Celkem jsme ošetřili pět osob, z toho dvě byly odvezeny do jičínské nemocnice, dvě do jilemnické a jednu jsme převezli do nemocnice v Turnově," řekl mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev, který zároveň potvrdil, že mezi zraněnými byly i nezletilé osoby. Příčiny nehody šetří policie.