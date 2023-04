K více než třiceti událostem vyjížděli během uplynulého víkendu profesionální hasiči v Libereckém kraji. Nejvíce je zaměstnávaly popadané stromy.

V Harrachově skončilo auto na střeše. | Foto: HZS Libereckého kraje

Technická pomoc hasičů byla v kraji o víkendu potřeba v sedmnácti případech, nejčastěji se jednalo o odstranění stromů ze silnic. Pětkrát vyjeli k dopravní nehodě, bouralo se na Liberecku a Jablonecku. „Například v Harrachově skončilo auto na střeše, jedna zraněná osoba byla předána do péče zdravotníků,“ informoval Hasičský záchranný sbor na svém twitteru.

K další nehodě došlo v sobotu odpoledne v Nové Vsi nad Nisou. Na vině byla nepozornost řidiče, který navíc usedl za volant pod vlivem alkoholu. „Dvaačtyřicetiletý řidič vozu hyundai jel ve směru od Smržovky do Jablonce nad Nisou. Během jízdy se podíval do telefonu a při tom najel na pravou krajnici. Následně s vozem narazil do směrového sloupku a betonového sloupu veřejného osvětlení,“ uvedla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Řidič při karambolu utrpěl zranění, se kterým jej zdravotníci převezli do liberecké nemocnice. Policisté v jeho dechu naměřili 1,64 promile. Nehoda si vyžádala škodu za více než 110 tisíc korun.

Hasiče v Libereckém kraji zaměstnaly o víkendu také čtyři požáry. Mimo jiné v neděli v katastru obce Dolní Police na Českolipsku likvidovali požár skládky odpadu malého rozsahu. V noci na neděli hořelo v prodejně potravin v libereckých Rochlicích.