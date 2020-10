Lide jim dali své hlasy, protože kandidáty znají, většina z nich je, jak název strany napovídá ve funkci starost(k)y v jednotlivých městech a obcích. Lídr Martin Půta je navíc výrazný politik, který umí dobře komunikovat své úspěchy i neúspěchy.

Překvapením proto není ani jeho vyjádření, že už v příštích krajských volbách nechce být lídrem strany, ale bude se porozhlížet po nějaké exekutivní funkci v celostátní politice. Starostové tak budou mít, co dělat aby mezi sebou za čtyři roky vyprofilovali nového lídra, který bude jako Půta schopný překročit hranice jednoho města nebo obce.



Co naopak překvapilo mnohé voliče, politiky i komentátory je neúspěch stran se silným ekologickým programem. Klimatická krize a nedostatek vody v krajině je téma, které rezonuje ve společnosti a do budoucnosti bude ještě výraznější.

Chybou, kterou už přiznali i sami lídři těchto stran, bylo se rozdělit. V minulosti totiž působili politici Změny pro lidi a krajinu a Pro KRAJinu v jedné straně. Zvolili odlišný přístup od dalších stran, kterým se v letošních volbách vyplatilo kandidovat v širší koalici, a doplatili na to. Jelikož řada z nich patřila k výrazným a hlasitým kritikům vedení kraji, budou v opozici chybět.