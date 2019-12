Romská spisovatelka, Irena Eliášová, nabízí zajímavý pohled na život kolem nás.

Sloupek Ireny Eliášové | Foto: Deník

„Babi, já jsem se už rozhodl, co budu dělat a jak mít co nejvíc peněz…“

„A copak, synáčku?“

„Jdu do politiky a budu se snažit udělat kariéru, zbytečně jsem tolik roků nestudoval! Jsem Ing. a pomalu se dostanu k dalším titulům, to mi věř!“

„Synáčku, to není sranda, být politikem…“

„Babi, takhle kecat a naslibovat jako ti poslanci a vládní pánové, to je pro mě hračka, ale točí se tam pěkné prachy, a to je důležité.“