Romská spisovatelka, Irena Eliášová, nabízí zajímavý pohled na život kolem nás.

Sloupek Ireny Eliášové | Foto: Deník

Nevím, jak koho, ale často mě napadají myšlenky na stáří, hlavou mi probíhají všelijaké obrazy. Já jenom doufám, že ty moje děti mě nedají do nějakých domovů, a hlavně ne do pečovatelských služeb! Je mi moc dobře známo, jak je postaráno o staré a nemohoucí lidi! Ne každý pečovatel je dobrý a má opatrovnický talent, to znamená, že tu práci dělá nejenom pro peníze, ale taky tam hraje roli soucit k starému a nemocnému člověku.