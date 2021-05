Se slábnoucí epidemií koronaviru dochází k postupnému rozvolňování. Podle vlády k promyšlenému, podle odborníků k uspěchanému. Ať ta či onak, na řadu přišla fitness centra, která mohou za dodržení bezpečnostních opatření opět fungovat.

Podobně jako u ski areálů lze říci, že uvolnění přišlo takzvaně s křížkem po funuse. Nadcházející léto totiž obecně znamená pro posilovny nejslabší období z hlediska návštěvnosti. „Doufáme však, že lidé jsou natolik hladoví po pohybu s námi, že letošní letní období bude jiné,“ řekl osobní trenér a spolumajitel studia Yogaholick v Liberci. Provozovatelé se shodli na tom, že posilovny mohly být za určitých podmínek otevřeny průběžně a nedošlo by tak k finančním ztrátám. Většina z nich si finance schovávala na horší časy, aby se udrželi nad vodou.

Je to ve hvězdách. To vystihuje situaci fitness center. Nezbývá nic jiného než doufat, že hlad po cvičení ve vnitřních prostorách bude silnější než touha trávit léto na sluníčku. Co hraje ve prospěch posiloven je fakt, že řada lidí se venku k pohybu nedonutí. Jak ukázala epidemie koronaviru, být v kondici je důležité. Podle studií totiž u lidí s nadváhou a obezitou hrozí horší průběh koronavirové nákazy. A to už je velká motivace k zdravějšímu životnímu stylu.