Liberecký kraj je jedním z těch, kde se v pondělí 3. května vrátili do školních lavic žáci druhého stupně základních škol. Skvělá zpráva, pomyslíme si. Epidemie je na ústupu, život se postupně vrátí do zajetých kolejí a děti konečně poznají i prezenční výuku. To zní fajn, jen kdyby vláda dodržela sliby a s tímto rozhodnutím nepřišla v šibeničním termínu, a to ve čtvrtek 29. dubna.