Zdroj: DeníkHezký výlet na půl dne i na celý den nabízí výprava na zříceninu hradu Rotštejn, který stojí v lesích nedaleko Mírové pod Kozákovem, asi 9 kilometrů od Turnova. Zříceninu gotického hradu založeného někdy v roce 1250 najdete hned u pískovcových Klokočských skal. Už slovo pískovcové by vám mělo napovědět, že jen o prohlídce hradu výprava určitě nebude.

Písek láká každého malého dobrodruha, a tak si před prohlídkou anebo po ní vyhraďte dost času na stavění věží, hloubený děr i budování všemožných dalších staveb z písku.

Ale vraťme se k Rotštejnu. Víte, že se i tady natáčela pohádka S čerty nejsou žerty? Ano. Právě tady je legendární vstup do pekla. Tak se mějte na pozoru! Čert se může objevit kdykoli. Mezitím prozkoumejte spolu s dětmi jeskyně v pískovcových skalách nebo různé prohlubně po skalní vesnici, která tady kdysi v minulosti byla. Anebo můžete přeskakovat ze skály na skálu.

Po zaplacení symbolické padesátikoruny, pak zajděte do hradu. Pro starší děti tam mají nachystáno spoustu úkolů, při kterých se i něco dozvědí. Nakoukněte do pětadvacetimetrové studny a když budete mít štěstí, průvodce vám jistě poví historku o motorkáři z Chomutova, kterému do ní spadly klíčky od harleye.

Výhled z věže RotštejnaZdroj: Deník/Blanka Freiwilligová

A co stojí rozhodně za to? To jsou rozhledy ze zdejší vyhlídky. Z jedné strany uvidíte Trosky, rozhlednu Dubecko a z druhé strany šplhá do výšky Kozákov s další rozhlednou. A až se vyřádíte na hradě, můžete ještě vyrazit do Klokočských skal. Počítejte ale s tím, že okruh tady žádný neobejdete, budete proto muset zpět stejnou cestou.

Parkovat se dá kousek od hradu a když bude plno, 1,5 kilometru vzdálená Mírová pod Kozákovem také nabízí místa pro stání vozů a po žluté pak můžete zpět k hradu. Anebo ho nechte v Klokočí a ku hradu vás dovede červená a pak žlutá turistická značka.

S prázdným břichem také nezůstanete. Pod hradem je milá hospůdka s terasou. Nečekejte velkou gastronomii, ale klobásu, řízek nebo hranolku tu dostanete a samozřejmě nechybí v nabídce nanuky nebo pivko. Vše za lidovky. A taky si zde můžete odskočit, stejně jako na hradě, takže věčný problém všech menších dětí snadno vyřešíte.

Užijte si výlet, Rotštejn stojí za prozkoumání.