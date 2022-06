Zdroj: DeníkPřiznávám, výprava to tentokrát nebude. Zůstaneme v Liberci a ani se skoro nenachodíme. Avšak děti, ty se vyřádí určitě. Vyrazíme do nově otevřeného dětského herního světa Tasmanie v liberecké Plaze, které odstartovalo asi před dvěma týdny.

Najdete ho v prvním patře a otevřeno je každý den od 9 do 20 hodin. Ceny jsou celkem příznivé (při porovnání s jinými podobnými zábavními světy), za dítě na hodinu zaplatíte 109 korun ve všední dny a 129 korun ve svátky a o víkendu, dospělí zaplatí v týdnu 39 korun na hodinu a o víkendu a svátek o deset korun víc. Ovšem každý rodič ví, že hodina je málo, sotva se stačíte rozkoukat, pak vám nezbývá než koupit celodenní lístek (všední dny dítě 199 Kč a dospělí 39 Kč, svátky a víkend dítě 249 Kč a 49 Kč). Sice můžete využít i připlácení po půlhodině, ale to se dost nevyplatí, takže my volili celodenní a nic vás netlačí.

A teď už k samotnému areálu a atrakcím. Rozhodně je skvělé, že v parku myslí jak na batolata, tak i velké děti. Batolecí koutek je ohrazený měkkou hradbou a mini návštěvníci tady můžou prolézat třeba housenkou, klouzat se do kuliček, stavět z obřího lega nebo se houpat či hopsat na skákadlech. Hned kousek vedle je zaparkováno na výběr mnoho dětských povozů, od odrážedel přes velké šlapací káry a traktůrky až po kola odrážedla a nechybí ani dostatek volného prostoru pro to, je všechny pořádně projet. A teď na ty větší atrakce. Samozřejmě tu najdete trampolíny, obří nafukovací skluzavky, velkou nafukovací prolézačku a opičí dráhu s klouzačkami a tobogánem. Také si můžete zaházet s míči anebo si děti trošku odpočinout uvelebené na vacích sledováním pohádek.

Uvnitř je i koutek s posezením a občerstvením, ceny má přívětivé, ale možná by stálo za to trochu vytunit nabídku. Třeba víc rozlévaných nealko nápojů, kromě freše a limonády, a nejen ty v lahvičkách, by jistě bodlo. I trochu pestřejší výběr jídel, které jedí děti. Ty malé úplně neocení rozpečené panini nebo tortillu, co třeba zkusit nějaké jednoduché těstoviny nebo noky?

Sociálky jsou pěkné a čisté a dobré je i dětské sedátko na jednom záchodě, možná bych zapřemýšlela nad nočníky a určitě nad přebalovacím pultem. Nešťastně se tvářící maminka přebalující dítko na mini lavičce u skříněk a následně nosící nevábné nadělení v plínce po areálu a hledající koš, si v tu chvíli nic jiného, než pořádné místo k přebalení, nepřála.

Ale což. Tasmánie teprve začíná, testuje, jestli bude zájem. Předpokládám, že trochu rozveselí interiér, který je zatím netknutý a vychytá zmíněné mouchy. Ale jinak si myslím je dobrým místem pro trávení volného času. Personál je ochotný, milý a stará se. Děti jsou nadšené a ani jim nevadí, že některé atrakce nejsou nejnovější, my tam vydrželi 4 hodiny a stejně jsme odcházeli skoro s řevem, že už jdeme. Tak to jděte zkusit a snad nám tu tenhle dětský svět vydrží. V plískanicích jako když ho najdeme.