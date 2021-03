Krok správným směrem! Tak hodnotí odborníci novou strategii Libereckého kraje, jak se vyrovnat a předejít negativním dopadům klimatické krize.

Foto: Deník

Dokument doporučuje, co by kraj měl dělat a jak se chovat,aby následky změny klimatu byly na obyvatele co nejmenší. V řadě případů řeší také to, jak předejít například bleskovým povodním nebo nedostatku vody. Doporučená opatření budou drahá a leckdy komplikovaná, ale vyplatí se.