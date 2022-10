Příkladem může být Frýdlant, kde léta vítězící ODS najednou skončila až druhá za uskupením ANO a nezávislých. Řadu voličů jim odlákaly různé menší skupiny, a tak se ukáže, jestli to bylo ku prospěchu věci či nikoli. Každopádně hladké vítězství modrých, které se tak nějak ve městě očekávalo, nemá zatím tak slavný konec.

Ve Frýdlantu zvítězilo uskupení ANO, SOS a nezávislých kandidátů

Podobné je to ale i v Liberci. Tady sice vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, ale jen o prsa (jeden mandát) před ANO 2011 a k tomu se do zastupitelstva dostali kandidáti stran, které v zastupitelstvu nebyly. A tak proti sobě stojí dvě velká hnutí s vcelku vyrovnaným výsledkem a hraje se o to, ke komu se přimknout politici z méně úspěšných kandidátek.

Protože, ač bylo SLK a ANO nyní ve společné koalici na radnici a společně s podporou ODS vládli, teď jsou jejich postoje poněkud rozdílné a kolečka spolupráce drhnou. A jestli si někdo myslí, že menší strany budou jen čekat, kdo jim podá ruku, tak na to bych nesázela. Většina z nich má svou hlavu a panáčkovat pro korýtko nebudou (nebo ano?).

V Liberci vítězí Starostové, slaví se ale zejména ve štábu hnutí ANO