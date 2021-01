O svátcích nejsou všichni doma s rodinou. Hasiči, záchranáři, policisté, strojvedoucí, policisté. Každý rok všichni doufají, že budou mít klidnou službu.

Foto: Deník

Každý rok je to doufání marné. Lidi kradou, když nekradou, dělají hlouposti, například se kusem skla dobývají do nefunkční pyrotechniky. Nebo si ji, nedej bože, vyrábějí sami a ještě do toho zatahují své nedospělé ratolesti.