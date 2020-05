Česko čeká podle odborníku nejsušší rok za posledních 500 let. Vody v krajině ubývá dlouhodobě, málo prší a mírné zimy naší přírodě také nepomáhají. Nedostatek vody nás ovlivní všechny.Ve městech si lidé připlatí více peněz, na vesnici bude situace horší. Řada domu využívá vlastní studny, které pomalu vysychají. V některých obcích nemají dokonce ani veřejný vodovod. Doslova devastující situace pak může nastat v obcích v česko-polském pohraničí nedaleko hnědouhelného dolu Turów, který má podle odborníků na svědomí pokles hladiny podzemní vody. Podle odhadů rozšiřování těžby a odčerpávání vody může postihnout až 28 tisíc lidí.

Jako jejich jediná záchrana se nyní jeví Evropská komise, která dostala stížnost na postup Polska při schvalování nové koncese pro důl. Nové povolení totiž firmě provozující důl dovolí těžit minimálně dalších 6 let. Mezistátní konflikt by mohla posunout také žaloba, kterou zvažuje české ministerstvo. Rozhodovat by ale měly evropské orgány, jejichž hlavním deklarovaným cílem na následující desetiletí je právě ochrana životního prostředí. Je nepřípustné, aby Polsko nadále dostávalo výjimky ze společného snažení států unie o lepší a čistší Evropu. O to více v případě hnědého uhlí ze špinavého Turówa, které je těženo na úkor českých občanů