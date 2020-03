Dobrá zpráva pro řidiče, horší pro dodavatele stavby, kterou financuje státní podnik Ředitelství silnic a dálnic. Úplná uzavírka sjezdů a nájezdů silnice na Jablonec nastane 29. března od 15 hodin.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Skončí v listopadu 2021, což je oproti původním plánům o sedm měsíců dříve. Zhotovitel stavby původně žádal o celkovou uzavírku silnice I/65 do 2. července 2022. I tak se musí řidiči cestující mezi Jabloncem a Libercem, případně Prahou, obrnit trpělivostí na celý rok a půl. Rok a půl trvajících objížděk. A to ty z nich, kteří zamíří do centra Jablonce, čekají další uzavírky. Ať již při výstavbě kruhového objezdu Ostrý roh, tak při výstavbě dešťové kanalizace v ulici Budovatelů.