Nechme stranou, že práce poslance nespočívá pouze ve zvedání ruky pro ten či onen návrh, ale v systematické práci. Ta byla za Farským, který je mimo jiné i zastupitelem v Semilech, ve sněmovně vidět, ale přesto bylo jeho přesvědčení, že zvládne obě funkce mylné.

Aby si Starostové napravili reputaci, donutili Farského se mandátu vzdát a naplno se věnovat stáži na Fulbrightově stipendiu. Místo něj do poslanecké lavice zasedne náhradník vzešlý z výsledků voleb. Tím se stala Jarmila Levko, která aktuálně vede na pozici ředitelky Divadlo F.X.Šaldy a je také libereckou zastupitelkou.

Novou poslankyní bude šéfka libereckého divadla Jarmila Levko

Dostala se tak do stejné situace jako Farský a funkce ředitelky se musí vzdát. Podle jejího vyjádření, ale nemůže z divadla odejít ze dne na den a tak ho bude řídit až do konce sezóny, tedy skončí k 30.6. Jelikož Farský rezignuje v únoru, bude Levko kumulovat své funkce minimálně 4 měsíce. Chtělo by se říct, že politické řešení, tak přeneslo Starosty z bláta do louže.

Farský sice nebude vykonávat dvě funkce naráz, ale místo něj to bude dělat jeho náhradnice Levko. Řešení by mohl přinést klouzavý mandát, který prosazují partneři Starostů Piráti, kteří se zároveň nejvíce vymezují proti kumulaci funkcí.