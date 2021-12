Není to tak dávno, kdy nebylo kam si zajít ve Frýdlantu na dobrou kávu nebo víno. Podobná situace byla i v dalších městech výběžku. Když přijeli turisté, kteří nemluvili česky, možnosti se ještě zúžili. To se ale pomalu stává minulostí.

Nejen že tam přibývá kvalitních podniků, ale přibývá také lokálních živnostníků a podnikatelů, kteří zkouší štěstí v ekonomicky ne příliš silném regionu. Nabídka služeb a produktů tak roste každým rokem a těží z toho nejen návštěvníci Frýdlantského výběžku, ale také místní pro které se rozšíří obzory a možnosti, kde utratit své těžce vydělané peníze.

Autokemp ve Frýdlantu opět ožije. Vznikne tam i zázemí pro karavany

Když je totiž utratí v místě bydliště nebo vedlejším městě, peníze tu zůstanou a projeví se to v kvalitě nabídky i života. Je to také udržitelnější způsob, který je lepší pro lokální ekonomiku. Alternativou je odjet do Liberce a tam peníze utratit v nějakém obchodním centru u nadnárodních korporací. Z toho ale zdejší region profitovat nebude.

Je dobře, že je vidět stále větší snaha zvelebovat město a nabízet další možnosti občanského vyžití i přímo ve Frýdlantu. Plán znova otevřít autokemp v Podzámčí, tomu dobře nahrává. Zdejší lokalita totiž začíná postupně využívat svého potenciálů. Krásné prostředí pod zámkem a hned u řeky určitě nějaké turisty přitáhne a peníze, které tu utratí, se třeba projeví v jiném místě, které na procitnutí teprve čeká.