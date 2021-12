Obrovskou vlnu zájmu zvedl příběh malého chlapce, který sám ležel v nemocnici přivázaný k lůžku a nikdo se o něj očividně nezajímal. Žena, která na případ upozornila, sama vyvinula enormní snahu chlapci pomoci, ale omezovaly ji zákony.

Podobnou frustraci z jednání státu ve věci náhradní rodinné péče cítila i další žena z Hrádku nad Nisou, která se rozhodla na facebooku zveřejnit údaje několika desítek dětí, které zatím marně čekají v ústavní péči na náhradní rodinu, která by se o ně postarala. Jejich biologická rodina jim totiž nemůže nebo nechce poskytnout lásku a péči, na kterou mají nárok.

Žena nabízí děti na facebooku. Snaží se jim najít náhradní rodinu

Podobnou frustraci však zažívají všichni potenciální náhradní rodiče, kteří se rozhodnou stát se pěstouny nebo osvojiteli. Stát je totiž byrokratický moloch a všechno mu trvá dlouho, někdy to jsou roky než rodina může přijmout dítě do náhradní péče. Stejně tak opuštěné děti často tráví několik prvních let svého života v ústavu, než je možné je umístit do náhradní rodiny.

Aktivita jednotlivců tak často nutí stát jednat rychleji a pomáhá dětem nalézt šťastný konec. Ne vždy se to ale podaří, některé děti tak na svůj happyend stále čekají. Například v Ústeckém kraji jich na náhradní rodiče čeká celá tisícovka.