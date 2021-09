Lidem není jedno, co se děje v jejich blízkém okolí. Pokud mají pocit, že to překračuje zákon nebo tolerovatelnou mez, neváhají upozornit úřady nebo další instituce, pod jejichž správu věc spadá. Ne všichni jsou z toho ale nadšení a občanský aktivismus vítají. Problém s tím mají většinou ti, kteří na kritizované věci mají nějaký podíl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.