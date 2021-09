Nový seriál České televize Ochránce, který vypráví příběh školského ombudsmana, ve svém druhém díle připomněl tragické události z výchovného ústavu v Chrastavě. V roce 1998 tam nezletilý chovanec při útěku brutálně zabil jednu vychovatelku a další vážně zranil. Mladík s bohatou kriminální historií tehdy dostal od soudu snížený trest, protože byl v době činu stále nezletilý.

Seriál teď otevřel řadu starých ran a to přesto, že výchovný ústav už v Chrastavě není. Byl zrušen kvůli řadě dalších problémů a nahradil ho dětský domov se školou. Potíže s ústavní výchovou nezletilých kriminálníků ale přetrvávají.

Nedávno jsme psali o tom, že někteří pracovníci a rodiče kritizují režim, který v dětském domově v Chrastavě panuje. Jenže chod takového zařízení je řízen nejen lidmi, ale také zákony a paragrafy, které musí jeho pracovníci dodržovat.

Stejně jako si někteří diváci mohou myslet, že to co viděli v televizi přesně odpovídá tomu, co se před více než 20 lety dělo v chrastavském ústavu, tak si někteří zastánci tvrdého a nekompromisního systému řízení dětského domova mohou myslet, že současné vedení je příliš benevolentní. Kdo má pravdu? Každý z nich má tu svou. Nejblíže je ale opravdovému stavu věcí, ten kdo má nejvíce informací. Ty jsou často mnohem komplikovanější, než epizoda nedělního seriálu.