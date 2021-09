Hlavně tedy voličů SPD, který podle průzkumů není málo. Okamura se tedy podle mého názoru rozhodně nemusí bát o život. Pokud policie, která případ vyšetřuje, dojde k jinému názoru a přidělí mu ochranku, tak se vsadím se, že Okamura i to využije ve svůj prospěch a promění to v zisk ve volbách.

Samo o sobě to zní jako hrozba, ale u hospodského stolu s rekvizitou jídelního nože, to spíš vypadá na hloupý vtip, jehož následky si nikdo z přítomných pravděpodobně neuvědomil. Jakmile se video dostalo k Okamurovi, vyvěsil si ho na profil, kde ho sleduje přes 300 tisíc lidí a začala mela.

Tomio Okamura nedávno na svém facebookovém profilu zveřejnil video z novoborské pizzerie, kde parta Romů diskutuje o předvolební kampani a tom, koho by měli volit. Lídra SPD Okamuru odmítají, protože je podle nich rasista a chce zastavit poskytování dávek v hmotné nouzi. Skupinka Romů se u stolu navzájem hecuje a vysílá vše živě na facebooku. Během videa ovšem také zazní z úst řečníka, že by měli Romové vzít nože a Okamury se zbavit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.