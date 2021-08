Petr Vodseďálek, Liberecký deník | Foto: Deník

Vedení Libereckého kraje se rozhodlo, že od oblastí, kde je nízká proočkovanost obyvatel, vyšle mobilní týmy. Ty budou nabízet jednorázovou vakcinaci proti covidu lidem, kteří doposud s očkováním váhali. Sanitky nejprve vyjedou do vyloučených oblastí v kraji, začínat se bude v Ralsku a později se mobilní očkovací týmy přesunou na Frýdlantsko. To jestli bude tato strategie fungovat, se teprve uvidí, mnozí jsou už teď kritičtí a domnívají se, že to k ničemu nebude. Rozhodně ale stojí za to, to zkusit.