Týden animovaného filmu, promítání před radnicí, komunitní Tatrhy, koncerty na přehradě i v centru města přilákaly minulý týden tisíce lidí. Liberec tak po dlouhé době ožil a nemůže za to jen rozvolňování opatření po pandemie koronaviru. Hlavním důvodem byla pestrá nabídka příležitostí ke kulturnímu vyžití.

Organizátoři si nemohli stěžovat na nezájem a místní i turisté zase na nedostatek impulsů. Liberec tak po dlouhé době naplnil svůj potenciál a stal se aktivním a atraktivním místem pro živou kulturu. Jak se z toho může město poučit, tak aby neožívalo jen jednou za rok? Hlavní je spolupracovat s organizacemi, které kvalitní program přinášejí.

V tomto případě to byl Anifilm, který přitáhl do města lidi z celé republiky i ze zahraničí. Podle organizátorů týdenní filmový festival navštívilo až 20 tisíc lidí .Podpora komunitních Tatrhů také přinesla ovoce, protože během soboty nebylo jedno prázdné místo v Parku Clam-Gallasů a lidé okupovali i přilehlé lokality. Když se tam člověk prošel, připadal si jak v milionovém městě.

To jestli se podaří udržet zájem lidí vyrážet do města za kvalitním kulturním programem, prokáže akce Léto na náměstí, která začíná už dnes. Město ji tradičně pořádá výhradně skrze svou organizaci Elset. Zdali je to dobrá cesta, budeme moci hodnotit ale až v září.